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دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
team-logoStar Sport Academy
team-logoنهضة بركان
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
Star Sport Academy ضد نهضة بركان
Star Sport Academy
نهضة بركان
مصر
سيراليون
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف ستار سبورت نظيره نهضة بركان على ستاد "صامويل كاتيون دو" ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

نهضة بركان يطمح لتحقيق فوز خارج الديار يريحه في مباراة العودة كي يكمل مسيرته نحو لقب غاب عن الخزائن المغربية منذ 2022.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ستاد "صامويل كاتيون دو".

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساء (17:00) بتوقيت المغرب، السابعة مساء (19:00) بتوقيت مصر.



ما القنوات الناقلة لمباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

يمكن الاعتماد على Nord VPN لمشاهدة مباراة ستار سبورت ونهضة بركان إلى حين صدور جهة عربية تتولى البث.


كيف تشاهد مباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027




نتائج ستار سبورت ونهضة بركان في المباريات الأخيرة


SSA

SSA - المستوى

MED
ت0-0
MED
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
1/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/2
نهضة بركان

نهضة بركان - المستوى

الوداد
ف2-0
الدفاع الجديدي
ف1-3
المغرب التطواني
ت0-0
اتحاد تواركة
ت0-0
نهضة الزمامرة
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات ستار سبورت ونهضة بركان في المباريات الأخيرة



ترتيب ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027



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