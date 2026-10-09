ما القنوات الناقلة لمباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي سامسون سبور نظيره طرابزون سبور على ملعب "سامسون" ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

طرابزون سبور في المركز السابع ويطمح في التقدم أكثر بجدول الترتيب، بينما يحتل سامسون سبور المركز السادس عشر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "سامسون".

المباريات التالية سامسون سبور الدوري التركي الممتاز 09:00 طرابزون سبور

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري التركي الممتاز - الجولة 7 10 أكتوبر 2026 - 09:00 سامسون الجديد 19 مايو





ما القنوات الناقلة لمباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس XTRA 1.

من معلق مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2026.





beIN SPORTS XTRA 1 -





كيف تشاهد مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027









نتائج سامسون سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات سامسون سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة









ترتيب سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027







