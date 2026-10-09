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الدوري التركي الممتاز
team-logoسامسون سبور
سامسون الجديد 19 مايو
team-logoطرابزون سبور
شاهد على beIN SPORTS XTRA 1
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
سامسون سبور ضد طرابزون سبور
سامسون سبور
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز
إنجلترا
تركيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي سامسون سبور نظيره طرابزون سبور على ملعب "سامسون" ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

طرابزون سبور في المركز السابع ويطمح في التقدم أكثر بجدول الترتيب، بينما يحتل سامسون سبور المركز السادس عشر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "سامسون".

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري التركي الممتاز - الجولة 7
سامسون الجديد 19 مايو


ما القنوات الناقلة لمباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس XTRA 1.

من معلق مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2026.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS XTRA 1

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كيف تشاهد مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027


التشكيلات المحتملة سامسون سبور ضد طرابزون سبور

المدرب

  • ثورستن فينك


نتائج سامسون سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة


سامسون سبور

سامسون سبور - المستوى

ريزة سبور
ف0-2
فنربخشه
خ0-2
كوجالي سبور
خ1-0
كوروم بلديسبور
خ1-5
إيرزوروم سبور
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
3/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
طرابزون سبور

طرابزون سبور - المستوى

آميد سبورتيف
خ2-1
جنتشلربيرليجي
ف5-0
قونيا سبور
خ1-0
جلطة سراي
ف4-0
DRO
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات سامسون سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

سامسون سبورتعادلطرابزون سبور
1
2
2
كأس تركيا
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سامسون سبور
سامسون سبور
0
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
0
انتهت
الدوري التركي الممتاز
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سامسون سبور
سامسون سبور
0
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
3
انتهت
الدوري التركي الممتاز
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
1
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سامسون سبور
سامسون سبور
1
انتهت
الدوري التركي الممتاز
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
2
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سامسون سبور
سامسون سبور
2
انتهت
الدوري التركي الممتاز
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سامسون سبور
سامسون سبور
2
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
1
انتهت
5الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب سامسون سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
75111611+516
ف
خ
ف
ف
ف
2
آميد سبورتيفآميد سبورتيفآميد سبورتيف
6411157+813
ف
ف
ت
ف
خ
3
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
6402147+712
خ
ف
ف
ف
خ
4
كوجالي سبوركوجالي سبوركوجالي سبور
640274+312
ف
خ
ف
ف
ف
5
ألانيا سبورألانيا سبورألانيا سبور
632186+211
ف
ت
ف
خ
ف
6
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
6312166+1010
ف
ت
خ
ف
ف
7
طرابزون سبورطرابزون سبورطرابزون سبور
6312135+810
ف
خ
ف
خ
ف
8
ريزة سبورريزة سبورريزة سبور
631276+110
ت
ف
خ
ف
خ
9
قاسم باشاقاسم باشاقاسم باشا
724188010
خ
ت
ف
ت
ت
10
غازي عنتابغازي عنتابغازي عنتاب
62227708
خ
ت
ف
خ
ف
11
كوروم بلديسبوركوروم بلديسبوركوروم بلديسبور
62131312+17
خ
ف
ف
خ
خ
12
اسطنبول باشاك شهيراسطنبول باشاك شهيراسطنبول باشاك شهير
62131011-17
ف
خ
خ
ت
خ
13
جنتشلربيرليجيجنتشلربيرليجيجنتشلربيرليجي
6213513-87
خ
خ
خ
ت
ف
14
إيرزوروم سبورإيرزوروم سبورإيرزوروم سبور
6213311-87
ف
خ
ف
ت
خ
15
قونيا سبورقونيا سبورقونيا سبور
611448-44
ت
ف
خ
خ
خ
16
سامسون سبورسامسون سبورسامسون سبور
6114612-64
خ
خ
خ
خ
ف
17
جوزتيبيجوزتيبيجوزتيبي
60331115-43
ت
ت
خ
خ
خ
18
أيوب سبورأيوب سبورأيوب سبور
6105216-143
خ
خ
خ
ف
خ
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
تصفيات يويفا
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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