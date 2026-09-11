ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب مابي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسوولو ويوفنتوس في الجولة الرابعة الدوري الإيطالي 2026-2027.
يوفنتوس يطمح لتحقيق الفوز والتقدم في الجدول أكثر وهو الذي يحتل المركز السادس في لائحة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 13 سبتمبر 2026، على استاد مابي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة نابولي ضد بولونيا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- ماسيميليانو أليجري
نتائج ساسوولو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات ساسوولو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|1
|+9
|9
ف
ف
ف
|2
|3
|3
|0
|0
|8
|3
|+5
|9
ف
ف
ف
|3
|3
|3
|0
|0
|4
|1
|+3
|9
ف
ف
ف
|4
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
ف
ف
ت
|5
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|+3
|7
ت
ف
ف
|6
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
ت
ف
ف
|7
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
ف
ف
خ
|8
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|+1
|6
خ
ف
ف
|9
|3
|2
|0
|1
|2
|1
|+1
|6
ف
خ
ف
|10
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
ت
ف
خ
|11
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
خ
ف
ت
|12
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|3
خ
خ
ف
|13
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
ف
خ
خ
|14
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
خ
خ
ف
|15
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
ف
خ
خ
خ
|16
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
ت
خ
خ
|17
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
ت
خ
خ
|18
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|-4
|1
ت
خ
خ
|19
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0
خ
خ
خ
|20
|4
|0
|0
|4
|4
|11
|-7
|0
خ
خ
خ
خ