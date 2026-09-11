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الدوري الإيطالي
team-logoساسولو
مابي
team-logoيوفنتوس
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
ساسولو ضد يوفنتوس
ساسولو
يوفنتوس

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب مابي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسوولو ويوفنتوس في الجولة الرابعة الدوري الإيطالي 2026-2027.

يوفنتوس يطمح لتحقيق الفوز والتقدم في الجدول أكثر وهو الذي يحتل المركز السادس في لائحة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 13 سبتمبر 2026، على استاد مابي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 4
مابي

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة نابولي ضد بولونيا

4-3-3
نابولي crest
نابولي
نابولي
التشكيل
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
4-2-3-1
نيكيتا كونتينينيكيتا كونتينيرافا مارينرافا مارينجيوفاني دي لورينزوجيوفاني دي لورينزوأمير رحمانيأمير رحمانيليوناردو سبينازولاليوناردو سبينازولاأندري زامبو أنغويساأندري زامبو أنغويساستانيسلاف لوبوتكاستانيسلاف لوبوتكاانتونيو فيرجاراانتونيو فيرجاراراسموس هويلوندراسموس هويلوندماتيو بوليتانوماتيو بوليتانودافيد نيريسدافيد نيريسلوكاس سكوروبسكيلوكاس سكوروبسكيرحيم الحسنرحيم الحسنآرثر ثيتآرثر ثيتتوربيورن ليساكر هيجيمتوربيورن ليساكر هيجيماميل هولماميل هولمفيديريكو بيرنارديسكيفيديريكو بيرنارديسكيلويس فيرجسونلويس فيرجسونينز أودجاردينز أودجاردتوماسو بوبيجاتوماسو بوبيجانيكولو كامبياغينيكولو كامبياغيروبرتو بيكوليروبرتو بيكولي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
4-3-3
نابولي

التشكيلة الأساسية

بولونيا

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري


نتائج ساسوولو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة


نابولي

نابولي - المستوى

ARI
ف6-2
جنوى
ف0-2
كومو
خ1-2
إنتر
خ3-2
آرسنال
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بولونيا

بولونيا - المستوى

بيزا
خ1-4
برايتون
خ1-0
لاتسيو
خ0-1
أتالانتا
خ1-0
ساسوولو
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
3/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات ساسوولو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

نابوليتعادلبولونيا
2
1
2
الدوري الإيطالي
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نابولي
نابولي
2
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بولونيا
بولونيا
3
انتهت
السوبر الإيطالي
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نابولي
نابولي
2
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بولونيا
بولونيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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بولونيا
بولونيا
2
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نابولي
نابولي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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بولونيا
بولونيا
1
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نابولي
نابولي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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نابولي
نابولي
3
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بولونيا
بولونيا
0
انتهت
8الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
3300101+99
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
330083+59
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
330041+39
ف
ف
ف
4
كوموكوموكومو
321073+47
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
321052+37
ت
ف
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
321041+37
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
320163+36
ف
ف
خ
8
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
320143+16
خ
ف
ف
9
كالياريكالياريكالياري
320121+16
ف
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
31115504
ت
ف
خ
11
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
31115504
خ
ف
ت
12
نابولينابولينابولي
31025503
خ
خ
ف
13
تورينوتورينوتورينو
310245-13
ف
خ
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
310225-33
خ
خ
ف
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
301224-21
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
301214-31
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
301248-41
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
300317-60
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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