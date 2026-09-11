ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب مابي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسوولو ويوفنتوس في الجولة الرابعة الدوري الإيطالي 2026-2027.

يوفنتوس يطمح لتحقيق الفوز والتقدم في الجدول أكثر وهو الذي يحتل المركز السادس في لائحة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 13 سبتمبر 2026، على استاد مابي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 14:45 مابي

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج ساسوولو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ساسوولو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة





ترتيب ساسوولو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027







