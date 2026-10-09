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الدوري الإيطالي
team-logoساسولو
مابي
team-logoميلان
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
ساسولو ضد ميلان
ساسولو
ميلان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب مابي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسوولو وميلان في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

ساسوولو يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 11 نقطة.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ساسوولو وميلان في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد مابي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 6
مابي


ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة ساسولو ضد ميلان

4-3-3
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
التشكيل
ميلان crest
ميلان
ميلان
3-4-2-1
أريجانيت موريكأريجانيت موريكteam-logoفيدي ليسيندويي كاليتا-كاردويي كاليتا-كارJ. DoigJ. DoigS. CinquegranoS. Cinquegranoداريل باكولاداريل باكولانيمانيا ماتيتشنيمانيا ماتيتشكريستيان ثورستفيدتكريستيان ثورستفيدتسيباستيانو إسبوزيتوسيباستيانو إسبوزيتوA. LaurienteA. Laurienteدومينيكو بيرارديدومينيكو بيرارديمايك ماينانمايك ماينانستراهينيا بافلوفيتشستراهينيا بافلوفيتشماريو خيلاماريو خيلاكوني دي وينتركوني دي وينترلوكا مودريتشلوكا مودريتشاوماري هوتشينسوناوماري هوتشينسونS. DiawaraS. Diawaraسامويل شوكويزيسامويل شوكويزيكريستيان بوليسيتشكريستيان بوليسيتشأدريان رابيوأدريان رابيوجونسالو راموسجونسالو راموس
ميلان crest
ميلان
ميلان
4-3-3
ساسولو

التشكيلة الأساسية

ميلان

المدرب

  • ألبرتو أكويلاني
  • روبن أموريم


نتائج ساسوولو وميلان في المباريات الأخيرة


ساسوولو

ساسوولو - المستوى

تورينو
ف2-1
فروسينوني
ف1-1
بولونيا
ت2-2
يوفنتوس
ف3-2
مونزا
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
ميلان

ميلان - المستوى

فينيزيا
ف2-0
يوفنتوس
ت1-1
لاتسيو
ت2-2
بنفيكا
خ0-2
ليتشي
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات ساسوولو وميلان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ساسولوتعادلميلان
1
2
2
الدوري الإيطالي
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
2
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
2
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ساسولو
ساسوولو
2
انتهت
كأس إيطاليا
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ميلان
ميلان
6
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ساسولو
ساسوولو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
3
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ميلان
ميلان
3
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
0
انتهت
8الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
5410143+1113
ت
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
5410158+713
ت
ف
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
540152+312
ف
ف
ف
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
5320104+611
ف
ت
ت
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
531194+510
ف
ت
ف
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
531184+410
ف
خ
ت
ف
ف
8
كوموكوموكومو
531196+310
خ
ف
ف
ف
ت
9
نابولينابولينابولي
521276+17
ت
ف
خ
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
52129907
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
520357-26
خ
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
5203510-56
خ
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
5113811-34
خ
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
511358-34
ت
خ
ف
خ
خ
15
بارمابارمابارما
511347-34
ف
خ
ت
خ
خ
16
مونزامونزامونزا
5113812-44
ف
خ
ت
خ
خ
17
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
5113612-64
ت
ف
خ
خ
خ
18
بولونيابولونيابولونيا
502336-32
ت
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
5014310-71
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
5005413-90
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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