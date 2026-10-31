ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب مابي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسوولو وفيورنتينا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ساسوولو وفيورنتينا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 2 نوفمبر 2026، على ملعب مابي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 10 2 نوفمبر 2026 - 12:30 مابي

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ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو وفيورنتينا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج ساسوولو وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ساسوولو وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

ترتيب ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027