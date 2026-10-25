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الدوري الإيطالي
team-logoساسولو
مابي
team-logoلاتسيو
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ساسولو
الدوري الإيطالي
ساسولو ضد لاتسيو
لاتسيو
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب مابي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسولو ولاتسيو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ساسولو ولاتسيو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على ملعب مابي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 9
مابي


ما القنوات الناقلة لمباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسولو ولاتسيو في الكالتشيو من خلالها.



كيف تشاهد مباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة ساسولو ضد لاتسيو

4-3-3
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
page.match.formation.title
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
4-3-3
ستيفانو توراتيستيفانو توراتيدويي كاليتا-كاردويي كاليتا-كارفالي كانديفالي كانديرافاييل أوبرادوررافاييل أوبرادورإيغناس فان دير بريمتإيغناس فان دير بريمتفاسيلي ادزيتشفاسيلي ادزيتشنيمانيا ماتيتشنيمانيا ماتيتشداريل باكولاداريل باكولادومينيكو بيرارديدومينيكو بيرارديبنيامين دومينغيزبنيامين دومينغيزK. BowieK. Bowieكريستوس مانداسكريستوس مانداسO. ProvstgaardO. Provstgaardجوسيب سوتالوجوسيب سوتالونونو تافاريسنونو تافاريسرومانو فلوريانيرومانو فلوريانيرضى بلحيانرضى بلحياندافيد فراتيسيدافيد فراتيسيكينيت تايلوركينيت تايلورتيجاني نوسلينتيجاني نوسلينماتيا زاكانييماتيا زاكانييغوستاف ايساكسونغوستاف ايساكسون
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
4-3-3
ساسولو

التشكيلة الأساسية

لاتسيو

المدرب

  • ألبرتو أكويلاني
  • جينارو غاتوسو


نتائج ساسولو ولاتسيو في المباريات الأخيرة


ساسوولو

ساسوولو - المستوى

يوفنتوس
ف3-2
مونزا
خ2-1
ميلان
ت1-1
فروسينوني
خ4-2
كومو
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
لاتسيو

لاتسيو - المستوى

ARE
ف2-0
JUV
ت3-3
مونزا
ف3-1
يوفنتوس
ف0-3
بارما
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات ساسولو ولاتسيو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ساسولوتعادللاتسيو
1
1
3
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
2
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ساسولو
ساسوولو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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ساسولو
ساسوولو
1
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لاتسيو
لاتسيو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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لاتسيو
لاتسيو
1
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ساسولو
ساسوولو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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ساسولو
ساسوولو
0
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لاتسيو
لاتسيو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
2
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
0
انتهت
3الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
8
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
9
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
10
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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