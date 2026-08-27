هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري المصري الممتاز
team-logoزد
ستاد السويس
team-logoالأهلي
شاهد على ON Sport 1
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الأهلي
الدوري المصري الممتاز
زد ضد الأهلي
زد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة تجمع بين زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027.

المباراة متابعة على صعيد جماهيري واسع، كون الأهلي واحدا من القطبين الأبرز في الكرة المصرية إلى جانب الزمالك حامل لقب الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027، هو الخميس 28 أغسطس 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري المصري الممتاز
زد crest
زد
زد
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
crest
الدوري المصري الممتاز - الجولة 2
ستاد السويس

ما القنوات الناقلة لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهةبتعليق أيمن الكاشف.

القنوات الناقلةالتعليق
On Sportأيمن الكاشف
 
 

كيف تشاهد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027

التشكيلات المحتملة زد ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • محمد شوقي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • الحسين عموتة

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج زد والأهلي في المباريات الأخيرة

زد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ زد والأهلي في المباريات الأخيرة

زد

آخر 5 مباريات

الأهلي

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027

إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل