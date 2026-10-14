ما القنوات الناقلة لمباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب ريد بول أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ريد بول سالزبورج وميلان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 15 أكتوبر 2026 على ملعب ريد بول أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء (19:45) مساء السعودية، التاسعة إلا الربع مساء (20:45) بتوقيت الإمارات.





الدوري الأوروبي - الجولة 2 15 أكتوبر 2026 - 12:45 ريد بول أرينا





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ما القنوات الناقلة لمباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027









نتائج ريد بول سالزبورج وميلان في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات ريد بول سالزبورج وميلان في المباريات الأخيرة









ترتيب ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي فري الأووربي 2026-2027







