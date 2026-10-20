ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ريال مدريد ولايبزيج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.









متى موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو





المباريات التالية ريال مدريد دوري أبطال أوروبا 15:00 لايبزيج شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 3 علي سعيد الكعبي





كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.









التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج ريال مدريد ولايبزيج في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ريال مدريد ولايبزيج في المباريات الأخيرة









ترتيب ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







