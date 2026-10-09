هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoفياريال
شاهد على beIN SPORTS 2شاهد على beIN SPORTS EN 1
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
ريال مدريد ضد فياريال
فياريال
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي ريال مدريد نظيره فياريال على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإسباني 2026-2027.

ريال مدريد يطمح لعدم التعثر ومواصلة المنافسة على اللقب مع غريمه برشلونة، والعودة إلى الوصافة على أقل تقدير.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 هو السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الإسباني - الجولة 8
سانتياجو بيرنابيو


ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2026.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 2

-


كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027


تشكيلات أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

3-4-2-1
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
التشكيل
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
يان أوبلاكيان أوبلاكمارك بوبيلمارك بوبيلكريستيان روميروكريستيان روميرودافيد هانكودافيد هانكوأليخاندرو بايناأليخاندرو بايناجوني كاردوسوجوني كاردوسوكانج إن ليكانج إن ليجيوليانو سيميونيجيوليانو سيميونيماركوس يورينتيماركوس يورينتياليخاندرو جريمالدواليخاندرو جريمالدوجوناثان ديفيدجوناثان ديفيدتيبو كورتواتيبو كورتواإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيمارك كوكوريلامارك كوكوريلادينزل دومفريسدينزل دومفريسدين هويسيندين هويسينفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيرديأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينيأردا جولرأردا جولرجود بيلينجهامجود بيلينجهامفينيسيوس جونيورفينيسيوس جونيوركيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
3-4-2-1
أتلتيكو مدريد

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

البدلاء

المدرب

  • دييجو سيميوني
  • جوزيه مورينيو


أتلتيكو مدريد

الإصابات والإيقافات

ريال مدريد

نتائج ريال مدريد وفياريال في المباريات الأخيرة


أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

إشبيلية
ف1-3
أتلتيك بيلباو
خ3-0
ليفربول
خ2-1
ريال سوسييداد
ف0-3
أوساسونا
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

مالاجا
ف4-0
بيتيس
خ1-0
إنتر
ف2-1
فاييكانو
ف4-1
إلتشي
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وفياريال في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلريال مدريد
1
0
4
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
2
انتهت
السوبر الإسباني
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
5
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
9الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
7700317+2421
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
7511167+916
ف
ف
ف
خ
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
751197+216
ت
ف
ف
ف
خ
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
7502188+1015
خ
ف
ف
خ
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
7412109+113
خ
ف
ف
ت
خ
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
7322116+511
ت
خ
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
7241108+210
ت
خ
ت
ف
ف
8
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
7313913-410
ف
خ
ف
ت
ف
9
فياريالفياريالفياريال
72231312+18
ف
ف
خ
خ
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
11
خيتافيخيتافيخيتافي
722347-38
ف
خ
ت
ت
خ
12
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
7223613-78
ت
خ
خ
خ
ف
14
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
714286+27
ف
ت
ت
ت
خ
15
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
7214101007
خ
خ
ف
ت
خ
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
72141121-107
خ
خ
ف
خ
ف
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
6123812-45
خ
خ
ت
ف
ت
18
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
7115413-94
خ
ف
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
7034312-93
خ
خ
ت
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل