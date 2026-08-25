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الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoريال سوسييداد
شاهد على beIN SPORTS 1
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
ريال مدريد ضد ريال سوسييداد
ريال مدريد
ريال سوسييداد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول في مواجهة قوية في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2026-2027 "مؤجلة" وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الملكي الذي يريد إعادة لقب الدوري لخزائنه التي غاب عنها خلال آخر موسمين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، على استاد سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ريال سوسييداد crest
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
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الدوري الإسباني - الجولة 1
سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2حفيظ دراجي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد

ريال مدريدHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestريال سوسييداد
1
تيبو كورتوا
17
مارك كوكوريلا
16
إبراهيما كوناتي
4
دين هويسين
12
ترينت ألكسندر أرنولد
20
بيرناردو سيلفا
8
فيديريكو فالفيردي
7
فينيسيوس جونيور
5
جود بيلينجهام
15
أردا جولر
10
كيليان مبابي
1
أليكس ريميرو
17
سيرجيو غوميز
31
جون مارتن
2
جون أرامبورو
5
إيغور زوبيلديا
7
اندير بارينتشيا
14
تاكيفوسا كوبو
21
يانجيل هيريرا
18
كارلوس سولر
24
لوكا سوتشيتش
10
ميكيل أويارزابال

4-2-3-1

ريال سوسييدادAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه مورينيو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيليغرينو ماتاراتزو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وريال سوسييداد في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال سوسييداد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ ريال مدريد وريال سوسييداد في المباريات الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

ريال سوسييداد

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2026-2027

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