أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة لحساب الجولة 36 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع ريال مدريد بالضيف ريال أوفييدو.

ريال مدريد لم يعد له أي غرض للموسم الصفري الحالي بعد الهزيمة من برشلونة وفقدان اللقب لصالحه، لكنه سيدخل المباراة بهدف "إثبات أنهم يستحقون قميص ريال مدريد" على حد قول المدير الفني ألفارو أربيلوا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني  2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الخميس 14 مايو 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني  2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026

1
تيبو كورتوا
17
راؤول اسينسيو
20
فيران جارسيا
12
ترينت ألكسندر أرنولد
22
أنطونيو روديجر
14
أوريلين تشواميني
6
إدواردو كامافينجا
5
جود بيلينجهام
21
براهيم دياز
16
غونزالو غارسيا
7
فينيسيوس جونيور
13
آرون ايسكانديل
22
N. Vidal
4
دافيد كوستا
3
رحيم الحسن
12
داني كالفو
15
تياغو فيرنانديز
10
حايسم حسان
5
A. Reina
8
سانتياغو كازورلا
9
فيديريكو فيناس
7
إلياس شيرة

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • G. Almada

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وريال أوفييدو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

أوفييدو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وريال أوفييدو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

أوفييدو

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

17

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026

