ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة لحساب الجولة 36 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع ريال مدريد بالضيف ريال أوفييدو.

ريال مدريد لم يعد له أي غرض للموسم الصفري الحالي بعد الهزيمة من برشلونة وفقدان اللقب لصالحه، لكنه سيدخل المباراة بهدف "إثبات أنهم يستحقون قميص ريال مدريد" على حد قول المدير الفني ألفارو أربيلوا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الخميس 14 مايو 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

