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الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoرايو فاليكانو
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
ريال مدريد
ريال مدريد ضد رايو فاليكانو
رايو فاليكانو

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ريال مدريد نظيره رايو فاييكانو في مواجهة قوية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2026-2027  وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الملكي الذي يريد إعادة لقب الدوري لخزائنه التي غاب عنها خلال آخر موسمين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على استاد سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو
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الدوري الإسباني - الجولة 5
سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2حسن العيدروس
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

4-2-3-1
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
التشكيل
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو
4-2-3-1
تيبو كورتواتيبو كورتواأنطونيو روديجرأنطونيو روديجرترينت ألكسندر أرنولدترينت ألكسندر أرنولددين هويسيندين هويسينمارك كوكوريلامارك كوكوريلاأردا جولرأردا جولرجود بيلينجهامجود بيلينجهامفينيسيوس جونيورفينيسيوس جونيورإدواردو كامافينجاإدواردو كامافينجابيرناردو سيلفابيرناردو سيلفاكيليان مبابيكيليان مبابيدانييل كارديناسدانييل كارديناسأدريا بيدروزاأدريا بيدروزاباتي سيسباتي سيسفلوريان ليجوينيفلوريان ليجوينيأندري راتيوأندري راتيوبيدرو ديازبيدرو ديازالفارو غارسياالفارو غارسيااوناي لوبيزاوناي لوبيزأوسكار فالنتينأوسكار فالنتينteam-logoG. Bouareسيرجيو كاميلوسيرجيو كاميلو
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو
4-2-3-1

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه مورينيو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بينات سان خوزيه

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

فاييكانو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ ريال مدريد ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

فاييكانو

2

انتصاران

3

تعادلات

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027

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