ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل بايرن ميونخ ضيفًا على نظيره ريال مدريد مساء الغد، الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

الفريقان يسعيان لهدف واحد لكن بوجهتين متباينتين، ريال مدريد نحو الحفاظ على ريادته الأوروبية، أما بايرن ميونخ فيسعى للوصول لأبعد نقطة نحو لقب غائب منذ سنوات في الأبطال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 7 أبريل 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟





تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.





القنوات الناقلة المعلق beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي TOD TV





كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟





يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

