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الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoإشبيلية
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أحمد مجدي
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ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
ريال مدريد ضد إشبيلية
ريال مدريد
إشبيلية
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإسباني - الجولة 9
سانتياجو بيرنابيو


ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس معلقا على مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2026.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

حسن العيدروس


كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027


التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد إشبيلية

4-2-3-1
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
page.match.formation.title
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
4-2-3-1
تيبو كورتواتيبو كورتوادين هويسيندين هويسينأنطونيو روديجرأنطونيو روديجرمارك كوكوريلامارك كوكوريلادينزل دومفريسدينزل دومفريسيان ديوماندييان ديومانديأردا جولرأردا جولرفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيرديأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينيجود بيلينجهامجود بيلينجهامكيليان مبابيكيليان مبابياوديسياس فلاشوديموساوديسياس فلاشوديموسكيكي سالاسكيكي سالاسأندريس لوبيزأندريس لوبيزغابريال سوازوغابريال سوازوخوان ايغليسياسخوان ايغليسياسروبن فارجاسروبن فارجاسفيليكس كوريافيليكس كورياالفونسو غونزاليس مارتينيزالفونسو غونزاليس مارتينيزيوسف فوفانايوسف فوفانالوسيان أغوميلوسيان أغوميteam-logoR. Ure
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
4-2-3-1
ريال مدريد

التشكيلة الأساسية

إشبيلية

المدرب

  • جوزيه مورينيو
  • لويس جارسيا


نتائج ريال مدريد وإشبيلية في المباريات الأخيرة


ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

فاييكانو
ف4-1
إلتشي
ف2-3
أتلتيكو مدريد
خ2-1
فياريال
ف1-0
روما
ف3-4
الهدف المسجل (المستقبل)
13/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
إشبيلية

إشبيلية - المستوى

فالنسيا
ف1-0
ديبورتيفو
ف0-1
برشلونة
خ1-3
أستون فيلا
خ1-3
ليفانتي
ت3-3
الهدف المسجل (المستقبل)
7/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ريال مدريدتعادلإشبيلية
5
0
0
الدوري الإسباني
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
0
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ريال مدريد
ريال مدريد
1
انتهت
الدوري الإسباني
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
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إشبيلية
إشبيلية
0
انتهت
الدوري الإسباني
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إشبيلية
إشبيلية
0
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
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ريال مدريد
ريال مدريد
4
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
2
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
1
إشبيلية badge
إشبيلية
إشبيلية
0
انتهت
10الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
9900368+2827
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
9711198+1122
ف
ف
ف
ف
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
96121511+419
خ
ف
ت
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
8602198+1118
ف
خ
ف
ف
خ
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
84221312+114
ت
خ
ف
ف
ت
6
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
84131215-313
ف
ف
خ
ف
ت
7
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
8323128+411
خ
ت
خ
خ
ف
8
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
92521312+111
ت
خ
ت
خ
ت
9
فياريالفياريالفياريال
9234131309
ت
خ
ف
ف
خ
10
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
815286+28
ت
ف
ت
ت
ت
11
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
12
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
92251112-18
خ
ت
خ
خ
ف
13
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
14
خيتافيخيتافيخيتافي
8224410-68
خ
ف
خ
ت
ت
15
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
82241323-108
ت
خ
خ
ف
خ
16
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
8224818-108
خ
ت
خ
خ
خ
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
81431216-47
ت
ت
خ
خ
ت
18
إلتشيإلتشيإلتشي
91441117-67
ت
ت
ف
خ
ت
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
8125615-95
ت
خ
ف
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
8044413-94
ت
خ
خ
ت
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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