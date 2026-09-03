ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ريال بيتيس نظيره ريال مدريد في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني 2026-2027 وذلك على ملعب لا كارتوخا.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الملكي الذي يريد إعادة لقب الدوري لخزائنه التي غاب عنها خلال آخر موسمين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على استاد لا كارتوخا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 4 4 سبتمبر 2026 - 15:00 لا كاروتوخا

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج ريال بيتيس وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ ريال بيتيس وريال مدريد في المباريات الأخيرة

ترتيب ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027