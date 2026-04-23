ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال بيتيس في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب لا كارتوخا.

ريال مدريد صاحب المركز الثاني يسعى لمواصلة المنافسة على اللقب مع برشلونة ولكنه يعيش فترة صعبة خلال الآونة الأخيرة ولم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر خمس مواجهات.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الجمعة 25 أبريل 2026، على ملعب لا كارتوخا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

