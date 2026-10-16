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الدوري الإسباني
team-logoريال بيتيس
لا كاروتوخا
team-logoبرشلونة
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إيفرتون ضد تشيلسي
ريال بيتيس ضد برشلونة
ريال بيتيس
برشلونة
الدوري الإسباني

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب لا كارتوخا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 هو السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب لا كارتوخا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإسباني - الجولة 9
لا كاروتوخا


ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


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كيف تشاهد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027


التشكيلات المحتملة ريال بيتيس ضد برشلونة

4-2-3-1
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
page.match.formation.title
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
ألفارو فالزألفارو فالزهيكتور بيليرينهيكتور بيليريندييجو لورينتيدييجو لورينتيفيران جارسيافيران جارسياناتان برناردو دي سوزاناتان برناردو دي سوزارودريغو ريكيلميرودريغو ريكيلميبابلو فورنالسبابلو فورنالسإيسكوإيسكومارك روكامارك روكاعبدالصمد الزلزوليعبدالصمد الزلزوليخوان هيرنانديزخوان هيرنانديزجوان جارسياجوان جارسياجول كونديجول كونديتشافي إسبارتتشافي إسبارتجيرارد مارتنجيرارد مارتنإيريك جارسياإيريك جارسيارودريرودريانتوني جوردونانتوني جوردونداني أولموداني أولمولامين ياماللامين يامالجافيجافيجابرييل جيسوسجابرييل جيسوس
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
ريال بيتيس

التشكيلة الأساسية

برشلونة

المدرب

  • مانويل بليجريني
  • هانسي فليك


نتائج ريال بيتيس وبرشلونة في المباريات الأخيرة


بيتيس

بيتيس - المستوى

فياريال
ف1-2
خيتافي
ف1-0
ديبورتيفو
ت1-1
أوساسونا
ف5-2
بورتو
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

ليفانتي
ف2-4
راسينج
ف7-2
إشبيلية
ف1-3
خيتافي
ف3-0
جلطة سراي
ف1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
21/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات ريال بيتيس وبرشلونة في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ريال بيتيستعادلبرشلونة
0
2
3
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
1
انتهت
الدوري الإسباني
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
3
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
5
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
1
انتهت
كأس ملك إسبانيا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
5
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
1
انتهت
الدوري الإسباني
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
2
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
8الأهداف المسجلة16
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5


ترتيب ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
8800347+2724
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
8611188+1019
ف
ف
ف
ف
خ
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
8611149+519
ف
ت
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
8602198+1118
ف
خ
ف
ف
خ
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
84221312+114
ت
خ
ف
ف
ت
6
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
84131215-313
ف
ف
خ
ف
ت
7
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
8323128+411
خ
ت
خ
خ
ف
8
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
82421211+110
خ
ت
خ
ت
ف
9
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
815286+28
ت
ف
ت
ت
ت
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
11
فياريالفياريالفياريال
8224131308
خ
ف
ف
خ
خ
12
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
8224111108
ت
خ
خ
ف
ت
13
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
14
خيتافيخيتافيخيتافي
8224410-68
خ
ف
خ
ت
ت
15
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
82241323-108
ت
خ
خ
ف
خ
16
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
8224818-108
خ
ت
خ
خ
خ
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
71331115-46
ت
خ
خ
ت
ف
18
إلتشيإلتشيإلتشي
81341117-66
ت
ف
خ
ت
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
8125615-95
ت
خ
ف
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
8044413-94
ت
خ
خ
ت
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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