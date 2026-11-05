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الدوري الإيطالي
team-logoروما
الأولمبيكو
team-logoساسولو
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
روما ضد ساسولو
روما
ساسولو
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وساسوولو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة روما وساسوولو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 7 نوفمبر، على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 11
الأولمبيكو
المباريات التالية
روما

روما

الدوري الإيطالي

07 نوفمبر 2026

ساسوولو

ساسوولو

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وساسوولو في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

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التشكيل المتوقع لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة روما ضد ساسولو

3-4-2-1
روما crest
روما
روما
التشكيل
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
4-3-3
بييرلويغي غولينيبييرلويغي غولينيدانييلي غيلارديدانييلي غيلارديماريو هيرموسوماريو هيرموسوإيفان نديكاإيفان نديكارودريجو مورارودريجو مورامارتن دي رونمارتن دي رونteam-logoويسليناهويل موليناناهويل مولينابريان كريستانتيبريان كريستانتيماتياس سوليماتياس سوليدونيل ماليندونيل مالينستيفانو توراتيستيفانو توراتيJ. DoigJ. Doigفالي كانديفالي كانديجاي إدزيسجاي إدزيسسيباستيان فالوكيويتشسيباستيان فالوكيويتشنيمانيا ماتيتشنيمانيا ماتيتشابراهيم سليماناابراهيم سليمانافاسيلي ادزيتشفاسيلي ادزيتشA. LaurienteA. Laurienteسيباستيانو إسبوزيتوسيباستيانو إسبوزيتودومينيكو بيرارديدومينيكو بيراردي
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
3-4-2-1
روما

التشكيلة الأساسية

ساسولو

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني
  • ألبرتو أكويلاني

نتائج روما وساسوولو في المباريات الأخيرة

روما

روما - المستوى

سلوفان
ف4-0
نابولي
ت3-3
كالياري
ف4-2
أودينيزي
ف2-5
مان يونايتد
خ3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
18/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ساسوولو

ساسوولو - المستوى

ميلان
ت1-1
فروسينوني
خ4-2
كومو
خ2-0
لاتسيو
خ2-6
فيورنتينا
خ2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
7/17
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات روما وساسوولو في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

روماتعادلساسولو
4
0
1
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
2
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
0
روما badge
روما
روما
1
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
1
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
1
روما badge
روما
روما
2
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
3
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
4
انتهت
9الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
10910248+1628
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
108112613+1325
خ
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
107302810+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
10721188+1023
ف
ف
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
106312112+921
ف
خ
ف
ف
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
106222414+1020
ف
ف
ت
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
105231310+317
ف
خ
ف
خ
ت
8
نابولينابولينابولي
104241713+414
خ
ف
ت
خ
ف
9
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
10
تورينوتورينوتورينو
104151416-213
خ
خ
ف
ف
ف
11
جنوىجنوىجنوى
104151014-413
ف
ف
ف
خ
ف
12
كالياريكالياريكالياري
10415915-613
خ
خ
خ
خ
ت
13
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
103251620-411
خ
ت
ت
خ
ف
14
ليتشيليتشيليتشي
103071121-109
خ
خ
خ
ف
خ
15
بارمابارمابارما
10226815-78
ف
ت
خ
خ
خ
16
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
102261523-88
ف
ت
خ
خ
خ
17
ساسولوساسولوساسوولو
102261626-108
خ
خ
خ
خ
ت
18
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271123-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
10109620-143
خ
خ
خ
ف
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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