الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
ما القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما ولاتسيو ضمن الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد الجيلاروسي إلى 67 نقطة، بعد الانتصار على بارما في الجولة السابقة من السيري آ، ليحتل المركز الخامس، ويتساوى في النقاط مع ميلان صاحب المركز الرابع، لذا يسعى الذئاب للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لمواصلة مطاردة المربع الذهبي المؤهل إلى دوري الأبطال.

على الجانب الأخر يحتل لاتسيو المركز التاسع برصيد 51 نقطة، وبعد خسارته في الجولة السابقة أمام إنتر فقد الأمل في الوصول لمركز من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، لذا سيكون اللقاء بهدف مصالحة الجماهير وتقديم عرض قوي أمام الجيلاروسي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما ولاتسيو في الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 17 مايو 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، الثانية عصراً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026

99
ميل سفيلار
22
ماريو هيرموسو
5
إيفان نديكا
23
جيانلوكا مانشيني
19
زكي شيليك
18
ماتياس سولي
21
باولو ديبالا
4
بريان كريستانتي
43
ويسلي
17
كواديو كونيه
14
دونيايل مالين
40
E. Motta
2
صامويل جيغو
3
لوكا بيليغريني
34
ماريو خيلا
77
أدام ماروسيتش
6
نيكولو روفيلا
7
فيسايو ديلي باشيرو
26
توما باسيتش
14
تيجاني نوسلين
22
ماتيو كانتشيليري
9
بيدرو رودريجيز

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

البدلاء

المدرب

  • موريتزيو ساري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج روما ولاتسيو في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

لاتسيو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات روما ولاتسيو الأخيرة

روما

آخر 5 مباريات

لاتسيو

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026

