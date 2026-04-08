ما القنوات الناقلة لمباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وبيسا ضمن الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد الجيلاروسي عند النقطة 54، بعد خسارته في الجولة السابقة أمام إنتر، ليصبح في المركز السادس بفارق ثلاثة نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الخامس، ولا بديل للذئاب سوى للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لمواصلة مطاردة المربع الذهبي، من أجل التأهل إلى دوري الأبطال.

على الجانب الأخر يتزيل بيسا جدول الترتيب برصيد 18 نقطة فقط، حيث تلقى 4 هزائم من أخر 5 مباريات خاضها في السيري آ، وعلى الرغم من صعوبة تخطية للهبوط في الموسم القادم إلا أن الفرصة قائمة، ولذا قد تكون نقطة إنطلاقة عبر هذا اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وبيسا في الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 10 أبريل 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عبدالله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج روما وبيسا في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات روما وبيسا الأخيرة

روما المباراة الأخيرة بيزا 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار بيسا 0 - 1 روما 1 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026