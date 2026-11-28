يحتضن استاد رياثور مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027، هو الأحد 29 نوفمبر 2026، على استاد رياثور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 14 29 نوفمبر 2026 - 10:15 ريازور

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ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2026.

beIN SPORTS HD 2 عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ترتيب ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027