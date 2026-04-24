ما القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل برشلونة ضيفًا على نظيره خيتافي في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز. 

برشلونة صاحب المركز الأول يسعى لمواصلة حملة الحفاظ على اللقب ويطمح لتفادي أي تعثر قد يستغله منافسه المباشر ريال مدريد لتضييق الفارق.

ما موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الجولة 32 من الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 25 أبريل 2026، على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السادسة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

13
دافيد سوريا
2
دجيني داكونام
15
سيباستيان بوسيلي
3
عبدالكبير ابقار
21
خوان ايغليسياس
17
كيكو
5
لويس ميلا
8
ماورو ارامباري
6
ماريو مارتن
10
مارتن ساتريانو
19
لويس فاسكيز
13
جوان جارسيا
18
جيرارد مارتن
3
أليخاندرو بالدي
23
جول كوندي
5
باو كوبارسي
6
جافي
20
داني أولمو
8
بيدري
14
ماركوس راشفورد
19
روني بردغجي
7
فيران توريس

المدرب

  • خوسيه بوردالاس

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج خيتافي وبرشلونة في المباريات الأخيرة

خيتافي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات خيتافي وبرشلونة في المباريات الأخيرة

خيتافي

آخر 5 مباريات

برشلونة

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

1

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

