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الدوري الإيطالي
team-logoجنوى
لويجي فيراريس
team-logoيوفنتوس
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
جنوى ضد يوفنتوس
جنوى
يوفنتوس
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى ويوفنتوس في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة جنوى ويوفنتوس في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على استاد لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 9
لويجي فيراريس


ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى ويوفنتوس في الكالتشيو من خلالها.



كيف تشاهد مباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة جنوى ضد يوفنتوس

3-4-3
جنوى crest
جنوى
جنوى
page.match.formation.title
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
3-5-2
جاستن بيجلوجاستن بيجلوليو أوستيجاردليو أوستيجارديوهان فاسكيزيوهان فاسكيزS. OtoaS. Otoaميكائيل إليرتسونميكائيل إليرتسونماريو ميتاجماريو ميتاجحامد جونيور تراوريحامد جونيور تراوريAmorimAmorimجونيور ميسياسجونيور ميسياسميلوتين أوسماييتشميلوتين أوسماييتشستيفان الشعراويستيفان الشعراويجولييلمو فيكاريوجولييلمو فيكاريوجليسون بريمرجليسون بريمرفيدريكو غاتيفيدريكو غاتيجون لوكوميجون لوكوميويستون ماكينيويستون ماكينيبيير كالولوبيير كالولودوجلاس لويزدوجلاس لويزتيون كووبميينيرزتيون كووبميينيرزأندريا كامبياسوأندريا كامبياسوراندال كولو موانيراندال كولو موانينيك ولتيمادنيك ولتيماد
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
3-4-3
جنوى

التشكيلة الأساسية

يوفنتوس

المدرب

  • دانييلي دي روسي
  • لوتشيانو سباليتي


نتائج جنوى ويوفنتوس في المباريات الأخيرة


جنوى

جنوى - المستوى

بارما
خ2-1
RBU
خ2-0
فيورنتينا
ف2-1
روما
خ2-0
فينيزيا
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

كالياري
ت1-1
سيلتا فيجو
ف1-2
لاتسيو
خ0-3
رين
ت2-2
ليتشي
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات جنوى ويوفنتوس في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

جنوىتعادليوفنتوس
0
1
4
الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
يوفنتوس
2
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جنوى
جنوى
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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جنوى
جنوى
0
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يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
يوفنتوس
1
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جنوى
جنوى
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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جنوى
جنوى
0
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يوفنتوس
يوفنتوس
3
انتهت
الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
يوفنتوس
0
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
انتهت
0الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

ترتيب جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
ميلانميلانميلان
8530167+918
ف
ف
ت
ف
ت
5
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
8422118+314
ف
خ
ت
ف
خ
8
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
9
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
10
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
8116918-94
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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