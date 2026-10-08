ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى وفيورنتينا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
فيورنتينا يحتل المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحتل جنوى المركز التاسع عشر برصيد نقطة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة جنوى وفيورنتينا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 10 أكتوبر 2026، على استاد لويجي فيراريس.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة جنوى ضد فيورنتينا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- دانييلي دي روسي
- باولو فانولي
نتائج جنوى وفيورنتينا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات جنوى وفيورنتينا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب جنوى وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|+11
|13
ت
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ف
ف
ف
|2
|5
|4
|1
|0
|15
|8
|+7
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|3
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
ف
ت
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|5
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|0
|1
|5
|2
|+3
|12
ف
ف
ف
خ
ف
|5
|5
|3
|2
|0
|10
|4
|+6
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ت
ف
ف
|6
|5
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|4
|+5
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ف
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ف
ف
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|5
|3
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|1
|8
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|+4
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ف
خ
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ف
ف
|8
|5
|3
|1
|1
|9
|6
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|10
خ
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ف
ت
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
ت
ف
خ
خ
ف
|10
|5
|2
|1
|2
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|9
|0
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خ
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ف
خ
|11
|5
|2
|0
|3
|5
|7
|-2
|6
خ
خ
خ
ف
ف
|12
|5
|2
|0
|3
|5
|10
|-5
|6
خ
ف
خ
خ
ف
|13
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|1
|3
|8
|11
|-3
|4
خ
خ
خ
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ت
|14
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|4
ت
خ
ف
خ
خ
|15
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|16
|5
|1
|1
|3
|8
|12
|-4
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|17
|5
|1
|1
|3
|6
|12
|-6
|4
ت
ف
خ
خ
خ
|18
|5
|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|2
ت
خ
ت
خ
خ
|19
|5
|0
|1
|4
|3
|10
|-7
|1
خ
ت
خ
خ
خ
|20
|5
|0
|0
|5
|4
|13
|-9
|0
خ
خ
خ
خ
خ