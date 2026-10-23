ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد لويجي فيراريس لاستقبال مباراة مهمة تجمع جنوى وفينيسا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة جنوى وفينيسا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد لويجي فيراريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 لويجي فيراريس





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ما القنوات الناقلة لمباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.





التشكيل المتوقع لمباراة جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج جنوى وفينيسا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات جنوى وفينيسا في المباريات الأخيرة





ترتيب جنوى وفينيسا في الدوري الإيطالي 2026-2027



