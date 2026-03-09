Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoجلطة سراي
رامس بارك
team-logoليفربول
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل ليفربول ضيفًا على نظيره جلطة سراي مساء الغد، الثلاثاء، على ملعب رامس بارك ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ليفربول يبحث عن تحقيق انتصار يساعده في التأهل وتسهيل مهمة الإياب، لكن المواجهة لن تكون سهلة خاصة وأنّ الريدز خسر على الملعب ذاته ضد جلطة سراي في مرحلة الدوري.

ويتسلح جلطة سراي بجمهوره بهدف تكرار الفوز بنتيجة كبيرة مثلما فعل في الملحق وأقصى يوفنتوس.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة جلطة سراي وليفربول، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 10 مارس 2026، على ملعب رامس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة إلا الربع مساءُ بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية
رامس بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جلطة سراي وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جلطة سراي وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة جلطة سراي ضد ليفربول

جلطة سرايHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليفربول
1
أورجان تشاكير
7
رونالد سالاي
6
دافينسون سانشيز
4
إسماعيل جاكوبس
42
عبد الكريم بارداكسي
34
لوكاس توريرا
99
ماريو ليمينا
77
نوا لانج
53
باريس يلماز
8
غابرييل سارا
45
فيكتور أوسيمين
1
أليسون بيكر
38
ريان جرافينبيرش
4
فيرجيل فان دايك
30
جيريمي فريمبونج
26
اندري روبرتسون
8
دومينيك سوبوسلاي
18
كودي جاكبو
7
فلوريان فيرتس
11
محمد صلاح
10
أليكسيس ماك اليستير
22
هوجو إيكيتيكي

4-2-3-1

ليفربولAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بوروك أوكان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج جلطة سراي وليفربول في المباريات الأخيرة

جلطة سراي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات جلطة سراي وليفربول الأخيرة

جلطة سراي

آخر 5 مباريات

ليفربول

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5
إعلان
0