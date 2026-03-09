ما القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ليفربول ضيفًا على نظيره جلطة سراي مساء الغد، الثلاثاء، على ملعب رامس بارك ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ليفربول يبحث عن تحقيق انتصار يساعده في التأهل وتسهيل مهمة الإياب، لكن المواجهة لن تكون سهلة خاصة وأنّ الريدز خسر على الملعب ذاته ضد جلطة سراي في مرحلة الدوري.

ويتسلح جلطة سراي بجمهوره بهدف تكرار الفوز بنتيجة كبيرة مثلما فعل في الملحق وأقصى يوفنتوس.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة جلطة سراي وليفربول، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 10 مارس 2026، على ملعب رامس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة إلا الربع مساءُ بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية رامس بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جلطة سراي وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جلطة سراي وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج جلطة سراي وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات جلطة سراي وليفربول الأخيرة