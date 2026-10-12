ما القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب علي سامي ين سبور مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين جالطة سراي وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب علي سامي ين سبور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 رامس بارك





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ما القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي





كيف تشاهد مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج جالطة سراي وبرشلونة في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات جالطة سراي وبرشلونة في المباريات الأخيرة









ترتيب جالطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







