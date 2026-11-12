ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الطيب المهيري مواجهة قوية تجمع بين تونس وليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب الطيب المهيري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء (17:00) بتوقيت تونس، السابعة (19:00) بتوقيت السعودية.

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 3 13 نوفمبر 2026 - 11:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

نتائج تونس وليبيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات تونس وليبيا في المباريات الأخيرة

ترتيب تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027