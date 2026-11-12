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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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شاهد على beIN SPORTS 1
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
تونس ضد ليبيا
تونس
ليبيا
تونس
ليبيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الطيب المهيري مواجهة قوية تجمع بين تونس وليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب الطيب المهيري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء (17:00) بتوقيت تونس، السابعة (19:00) بتوقيت السعودية.

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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 3
المباريات التالية
تونس

تونس

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

13 نوفمبر 2026

ليبيا

ليبيا

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

التشكيلات المحتملة تونس ضد ليبيا

المدرب

  • معين الشعباني

نتائج تونس وليبيا في المباريات الأخيرة

تونس

تونس - المستوى

السويد
خ5-1
اليابان
خ0-4
هولندا
خ1-3
أوغندا
ت1-1
بوتسوانا
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/15
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ليبيا

ليبيا - المستوى

موريتانيا
ف1-0
النيجر
ت0-0
ليبريا
ت2-2
بوتسوانا
ت2-2
أوغندا
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات تونس وليبيا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

تونستعادلليبيا
5
0
0
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
ليبيا badge
ليبيا
ليبيا
0
تونس badge
تونس
تونس
1
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
تونس badge
تونس
تونس
3
ليبيا badge
ليبيا
ليبيا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
ليبيا badge
ليبيا
ليبيا
2
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تونس
تونس
5
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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تونس
تونس
4
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ليبيا
ليبيا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا للمحليين
ليبيا badge
ليبيا
ليبيا
1
تونس badge
تونس
تونس
2
انتهت
15الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة H

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أوغنداأوغنداأوغندا
211021+14
ف
ت
2
بوتسوانابوتسوانابوتسوانا
20204402
ت
ت
3
تونستونستونس
20203302
ت
ت
4
ليبياليبياليبيا
201123-11
خ
ت
الجولة القادمة

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