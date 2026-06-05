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المباريات الودية
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team-logoتونس
شاهد على الوطنية 1
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
بلجيكا ضد تونس
بلجيكا
تونس

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف منتخب بلجيكا، نظيره التونسي، على ملعب الملك بودوان، ضمن المباريات الودية استعداد لكأس العالم 2026.

المنتخب التونسي يتواجد في المجموعة السادسة من كأس العالم والتي تضم أيضًا هولندا، اليابان والسويد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم السبت 6 يونيو 2026، على ملعب الملك بودوان.

و تنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية عصرًا بتوقيت تونس، الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر قناة الأولى الوطنية التونسية.

كيف تشاهد مباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

القنوات الناقلة
الأولى الوطنية

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نتائج تونس وبلجيكا في المباريات الأخيرة

بلجيكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تونس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين تونس وبلجيكا في المباريات الأخيرة

بلجيكا

آخر 3 مباريات

تونس

2

انتصاران

1

تعادل

0

انتصار

7

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
2/3
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