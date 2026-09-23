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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoتونس
team-logoأوغندا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
تونس ضد أوغندا
تونس
أوغندا
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
تونس
أوغندا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب تونس نظيره أوغندا على ملعب "حمادي العقربي" ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

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وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الخميس 24 سبتمبر 2026 على ملعب "حمادي العقربي".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

عصام الشوالي


كيف تشاهد مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


التشكيلات المحتملة تونس ضد أوغندا

المدرب

  • معين الشعباني


نتائج تونس وأوغندا في المباريات الأخيرة


تونس

تونس - المستوى

النمسا
خ1-0
بلجيكا
خ5-0
السويد
خ5-1
اليابان
خ0-4
هولندا
خ1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
2/18
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
أوغندا

أوغندا - المستوى

تشاد
ف2-1
المغرب
خ4-0
تونس
خ3-1
تنزانيا
ت1-1
نيجيريا
خ1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
5/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات تونس وأوغندا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

تونستعادلأوغندا
2
0
0
كأس أمم إفريقيا
تونس badge
تونس
تونس
3
أوغندا badge
أوغندا
أوغندا
1
انتهت
المباريات الودية
تونس badge
تونس
تونس
2
أوغندا badge
أوغندا
أوغندا
0
انتهت
5الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/2


ترتيب تونس وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة H

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بوتسوانابوتسوانابوتسوانا
00000000
2
ليبياليبياليبيا
00000000
3
تونستونستونس
00000000
4
أوغنداأوغنداأوغندا
00000000
الجولة القادمة


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