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كأس العالم
team-logoتونس
بي بي في إيه
team-logoاليابان
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
تونس ضد اليابان
تونس
اليابان

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب التونسي يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام المنتخب الياباني بعد أن انقاد التوانسة لهزيمة مخيبة للآمال في الجولة الأولى أمام السويد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 21 يونيو 2026 على ملعب بي بي في آيه.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة صباحًا بتوقيت السعودية، الخامسة صباحًا بتوقيت تونس.

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كأس العالم - المجموعة 6
بي بي في إيه

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعصام الشوالي
beIN Max 2
beIN Max 4عامر الخوذيري
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة تونس ضد اليابان

تونسHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestاليابان
1
عبد المهيب الشامخ
2
علي العابدي
3
منتصر الطالبي
20
يان فاليري
4
عمر الرقيق
7
إلياس العاشوري
17
إلياس سخيري
13
رانى خضيرة
11
إسماعيل الغربي
10
حنبعل المجبري
19
فراس شواط
1
زيون سوزوكي
3
شوجو تانيجوتشي
16
تسويوشي واتانابي
21
هيروكي إيتو
10
ريتسو دوان
2
يوكيناري سوغاوارا
24
كايشو سانو
11
دايزن مايدا
15
دايتشي كامادا
13
كايتو ناكامورا
18
أياسي أويدا

3-4-2-1

اليابانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هيرفي رينارد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هاجيمي مورياسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تونس واليابان في المباريات الأخيرة

تونس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

اليابان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب تونس واليابان في مجموعات كأس العالم 2026

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