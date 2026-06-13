الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب التونسي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد منتخب السويد القوي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 15 يونيو 2026 على ملعب بي بي في آيه.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت تونس.

كأس العالم - المجموعة 6 بي بي في إيه

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي وأحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR عصام الشوالي beIN Max 2 beIN Max 4 أحمد البلوشي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة السويد ضد تونس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جراهام بوتر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب صبري لموشي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تونس والسويد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين تونس والسويد في المباريات الأخيرة

السويد المباراة الأخيرة تونس 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار تونس 1 - 0 السويد 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب تونس والسويد في كأس العالم 2026