ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب تورينو الأولمبي لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وروما في الجولة الرابعة الدوري الإيطالي 2026-2027.

روما يطمح لمواصلة حملته الاستثنائية وتصدر ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يسعى تورينو لتحسين مركزه الثالث عشر في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة تورينو وروما في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 14 سبتمبر 2026، على استاد تورينو الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 4 14 سبتمبر 2026 - 12:30 أولمبيكو دي تورينو

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج تورينو وروما في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات تورينو وروما في المباريات الأخيرة





ترتيب تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027







