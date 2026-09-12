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الدوري الإيطالي
team-logoتورينو
أولمبيكو دي تورينو
team-logoروما
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
تورينو ضد روما
تورينو
روما

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب تورينو الأولمبي لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وروما في الجولة الرابعة الدوري الإيطالي 2026-2027.

روما يطمح لمواصلة حملته الاستثنائية وتصدر ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يسعى تورينو لتحسين مركزه الثالث عشر في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة تورينو وروما في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 14 سبتمبر 2026، على استاد تورينو الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 4
أولمبيكو دي تورينو

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة نابولي ضد بولونيا

4-3-3
نابولي crest
نابولي
نابولي
التشكيل
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
4-2-3-1
فانيا ميلنكوفيتش سافيتشفانيا ميلنكوفيتش سافيتشرافا مارينرافا مارينجيوفاني دي لورينزوجيوفاني دي لورينزوأمير رحمانيأمير رحمانيليوناردو سبينازولاليوناردو سبينازولابيلي جيلموربيلي جيلمورستانيسلاف لوبوتكاستانيسلاف لوبوتكاكيفين دي بروينكيفين دي بروينراسموس هويلوندراسموس هويلوندماتيو بوليتانوماتيو بوليتانودافيد نيريسدافيد نيريسلوكاس سكوروبسكيلوكاس سكوروبسكيخوان ميرانداخوان ميرانداتوربيورن ليساكر هيجيمتوربيورن ليساكر هيجيمE. HellandE. Hellandاميل هولماميل هولمفيديريكو بيرنارديسكيفيديريكو بيرنارديسكينيكولا مورونيكولا موروينز أودجاردينز أودجاردلويس فيرجسونلويس فيرجسوننيكولو كامبياغينيكولو كامبياغيروبرتو بيكوليروبرتو بيكولي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
4-3-3
نابولي

التشكيلة الأساسية

بولونيا

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري
  • أندريا تاروتزي


نتائج تورينو وروما في المباريات الأخيرة


نابولي

نابولي - المستوى

ARI
ف6-2
جنوى
ف0-2
كومو
خ1-2
إنتر
خ3-2
آرسنال
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بولونيا

بولونيا - المستوى

بيزا
خ1-4
برايتون
خ1-0
لاتسيو
خ0-1
أتالانتا
خ1-0
ساسوولو
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
3/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات تورينو وروما في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

نابوليتعادلبولونيا
2
1
2
الدوري الإيطالي
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نابولي
نابولي
2
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بولونيا
بولونيا
3
انتهت
السوبر الإيطالي
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نابولي
نابولي
2
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بولونيا
بولونيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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بولونيا
بولونيا
2
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نابولي
نابولي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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بولونيا
بولونيا
1
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نابولي
نابولي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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نابولي
نابولي
3
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بولونيا
بولونيا
0
انتهت
8الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
3300101+99
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
330083+59
ف
ف
ف
3
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
430173+49
ف
ف
ف
خ
4
لاتسيولاتسيولاتسيو
330041+39
ف
ف
ف
5
كوموكوموكومو
321073+47
ف
ف
ت
6
ميلانميلانميلان
321052+37
ت
ف
ف
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
321041+37
ت
ف
ف
8
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
320143+16
خ
ف
ف
9
كالياريكالياريكالياري
320121+16
ف
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
31115504
ت
ف
خ
11
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
31115504
خ
ف
ت
12
نابولينابولينابولي
31025503
خ
خ
ف
13
تورينوتورينوتورينو
310245-13
ف
خ
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
310225-33
خ
خ
ف
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
301224-21
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
301214-31
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
301248-41
ت
خ
خ
19
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
20
جنوىجنوىجنوى
400418-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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