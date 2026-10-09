ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وأودينيزي في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
الفريقان يحتلان المركزين الثالث عشر والرابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط من أول 5 مباريات.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة تورينو وأودينيزي في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 12 أكتوبر 2026، على استاد أولمبيكو دي تورينو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة تورينو ضد أودينيزي
التشكيلة الأساسية
المدرب
- إيجناتسيو أباتي
- كوستا رونيايتش
نتائج تورينو وأودينيزي في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات تورينو وأودينيزي في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|6
|5
|1
|0
|18
|8
|+10
|16
ف
ت
ف
ف
ف
|2
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|+11
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|3
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
ف
ت
ف
ف
ف
|4
|5
|4
|0
|1
|5
|2
|+3
|12
ف
ف
ف
خ
ف
|5
|5
|3
|2
|0
|10
|4
|+6
|11
ف
ت
ت
ف
ف
|6
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|+5
|10
ف
ت
ف
ف
خ
|7
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
ف
خ
ت
ف
ف
|8
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|+3
|10
خ
ف
ف
ف
ت
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
ت
ف
خ
خ
ف
|10
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
خ
ف
ت
ف
خ
|11
|5
|2
|0
|3
|5
|7
|-2
|6
خ
خ
خ
ف
ف
|12
|5
|2
|0
|3
|5
|10
|-5
|6
خ
ف
خ
خ
ف
|13
|5
|1
|1
|3
|8
|11
|-3
|4
خ
خ
خ
ف
ت
|14
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|4
ت
خ
ف
خ
خ
|15
|5
|1
|1
|3
|8
|12
|-4
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|16
|6
|1
|1
|4
|5
|11
|-6
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|17
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|18
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
خ
ت
ف
خ
خ
|19
|5
|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|2
ت
خ
ت
خ
خ
|20
|5
|0
|0
|5
|4
|13
|-9
|0
خ
خ
خ
خ
خ