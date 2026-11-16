ما القنوات الناقلة لمباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب كيجيه مواجهة قوية تجمع بين توجو والجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على ملعب كيجيه.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء (17:00) بتوقيت الجزائر، السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر.

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 4 17 نوفمبر 2026 - 11:00

المباريات التالية توجو التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 11:00 الجزائر شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

beIN SPORTS HD 2 حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

نتائج توجو والجزائر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات توجو والجزائر في المباريات الأخيرة

ترتيب توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027