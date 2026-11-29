تحتضن ملاعب أكاديمية إسباير مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين تشيلي والمغرب، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026.

المنتخب المغربي تأهل وصيفًا للمجموعة الثامنة بعد الفوز على فيجي والتعادل مع الصين والخسارة أمام إسبانيا.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تشيلي والمغرب في كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا 2026، والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تشيلي والمغرب في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وبلجيكا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026، هو الإثنين 30 نوفمبر 2026، على ملاعب أكاديمية إسباير.

المباريات التالية تشيلي كأس العالم للناشئين 10:30 المغرب شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة والنصف مساء (15:30) بتوقيت المغرب، السادسة والنصف (18:30) بتوقيت السعودية.

كأس العالم للناشئين - 1/16 30 نوفمبر 2026 - 10:30

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلي والمغرب في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026؟

تمتلك شبكة قنوات الكأس حقوق بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة الكأس 1 لبث المواجهة.

من معلق مباراة تشيلي والمغرب في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026؟

اختارت شبكة قنوات الكأس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة تشيلي والمغرب في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026.

الكأس 1 خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة تشيلي والمغرب في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تشيلي والمغرب في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026 عبر تطبيق شووف.

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نتائج تشيلي والمغرب في المباريات الأخيرة