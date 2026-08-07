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وديات الأندية
team-logoتشيلسي
team-logoميلان
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وديات الأندية
تشيلسي ضد ميلان
تشيلسي
ميلان

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد جيلورا بونج كارنو ماديا المباراة الودية التي تجمع بين تشيلسي وميلان، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدربين تشابي ألونسو وروبن أموريم، لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل كل فريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم السبت 8 أغسطس 2026، على استاد جيلورا بونج كارنو ماديا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

وديات الأندية
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
ميلان crest
ميلان
ميلان

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنوات الشارقة الرياضية حقوق بث مباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 ولكن سيتم البث عبر التطبيق الخاص بها وهو تطبيق "مرايا 2" لتزامن المباراة في نفس الوقت مع الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس وإنتر.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق سالم السالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تشيلسي وميلان الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة تشيلسي وميلان الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "مرايا 2".

المباراةتشيلسي - ميلان
الموعدالسبت 8 أغسطس 2026
التوقيت15:00 السعودية، 16:00 الإمارات
القنوات الناقلةمرايا 2
التعليقسالم السالمي
الملعبجيلورا بونج كارنو ماديا
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