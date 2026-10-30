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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoتشيلسي
ستامفورد بريدج
team-logoمانشستر يونايتد
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
تشيلسي
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مواجهة قوية تجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهيرة (15:30) بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف (16:30) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9
ستامفورد بريدج
المباريات التالية
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي الممتاز

31 أكتوبر 2026

مان يونايتد

مان يونايتد

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل.

beIN SPORTS 1

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كيف تشاهد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

4-2-3-1
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
التشكيل
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
3-5-2
جوان جارسياجوان جارسياجواو كانسيلوجواو كانسيلوجيرارد مارتنجيرارد مارتنباو كوبارسيباو كوبارسيأليخاندرو بالديأليخاندرو بالديرودريرودريبيدريبيدريانتوني جوردونانتوني جوردونلامين ياماللامين يامالفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزرافينيارافينياانتوني سيفيراانتوني سيفيراناهول تانالياناهول تانالياteam-logoV. Koskiنيكولاس فالنتينينيكولاس فالنتينيبابلو ايبانييزبابلو ايبانييزكارليس ألينياكارليس ألينياأنطونيو بلانكوأنطونيو بلانكوأنخيل بيريزأنخيل بيريزعبدالرحمن ريباخعبدالرحمن ريباخلوكاس بوييلوكاس بوييأنتونيو مارتينيزأنتونيو مارتينيز
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
4-2-3-1
برشلونة

التشكيلة الأساسية

ديبورتيفو ألافيس

المدرب

  • هانسي فليك
  • كيكه فلوريس

نتائج تشيلسي ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة

برشلونة

برشلونة - المستوى

خيتافي
ف3-0
جلطة سراي
ف1-4
بيتيس
ف2-5
سان جيرمان
خ4-2
ريال مدريد
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
15/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ألافيس

ألافيس - المستوى

فالنسيا
خ0-1
أتلتيك بيلباو
ت0-0
أتلتيكو مدريد
خ1-2
سيلتا فيجو
خ2-1
مالاجا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
3/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

برشلونةتعادلديبورتيفو ألافيس
4
0
1
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
1
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
0
انتهت
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
10الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
109014011+2927
خ
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
10811208+1225
ف
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
108022510+1524
ف
ف
ف
خ
ف
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
106221614+220
ت
خ
ف
ت
ف
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
106131918+119
ف
ف
ف
ف
خ
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
105231616017
ف
خ
ت
خ
ف
7
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
103341411+312
ت
خ
خ
ت
خ
8
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
9333129+312
ف
خ
ت
ت
ت
9
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
10262107+312
ت
ف
ت
ف
ت
10
فياريالفياريالفياريال
103341514+112
ف
ت
خ
ف
ف
11
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
102531313011
خ
ت
خ
ت
خ
12
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
103251020-1011
خ
ف
خ
ت
خ
13
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
103251526-1111
ف
خ
ت
خ
خ
14
ليفانتيليفانتيليفانتي
102441619-310
خ
ف
ت
ت
خ
15
إلتشيإلتشيإلتشي
102441417-310
ف
ت
ت
ف
خ
16
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
92341220-89
خ
ت
ت
ف
خ
17
خيتافيخيتافيخيتافي
10235515-109
خ
ت
خ
ف
خ
18
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
102261214-28
خ
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
10136717-106
خ
ت
ت
خ
ف
20
مالاجامالاجامالاجا
10055719-125
ت
خ
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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