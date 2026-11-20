يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مواجهة قوية تجمع بين تشيلسي وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

تشيلسي خسر مباراة الجولة الماضية أمام سندرلاند بهدف نظيف، ويطمح لاستغلال عامل الأرض والجمهور للعودة لسكة الانتصارات.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء (19:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 ستامفورد بريدج

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لنقل المواجهة.

من معلق مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 علي سعيد الكعبي

كيف تشاهد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج تشيلسي وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات تشيلسي وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة

ترتيب تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026-2027