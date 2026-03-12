ما القنوات الناقلة لمباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على تشارلوت إف سي، السبت بملعب بانك أوف أمريكا، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 15 مارس على ملعب بانك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

