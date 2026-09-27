ما القنوات الناقلة لمباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب تركيا نظيره الإيطالي على ملعب "تمساح أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق أول فوز في المجموعة بعدما انتصر رفاق كيفن دي بروينه بهدفين نظيفين على إيطاليا، وفاز رفاق كيليان مبابي بهدف نظيف على تركيا.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الإثنين 28 سبتمبر 2026 على ملعب "تمساح أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu





ما القنوات الناقلة لمباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كيف تشاهد مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة تركيا وإيطاليا في دروي الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى عامر الخوذيري.









beIN SPORTS HD 3 عامر الخوذيري





التشكيل المتوقع لمباراة تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج تركيا وإيطاليا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات تركيا وإيطاليا في المباريات الأخيرة









ترتيب تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 بلجيكا بلجيكا 1 1 0 0 2 0 +2 3 ف 2 فرنسا فرنسا 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 3 تركيا تركيا 1 0 0 1 0 1 -1 0 خ 4 إيطاليا إيطاليا 1 0 0 1 0 2 -2 0 خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



