ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف بيراميدز نظيره المريخ بانتيو على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات إياب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

بيراميدز يطمح لتحقيق الفوز ولكن يكفيه التعادل فقط أمام الفريق الرواندي بعد الفوز ذهابا على ملعب منافسه.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ستاد "الدفاع الجوي".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 2 24 أكتوبر 2026 - 13:00





ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبورت حقوق مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

من معلق مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

لم تختر شبكة أون سبورت المعلق إلى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.



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كيف تشاهد مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027









نتائج بيراميدز والمريخ بانتيو في المباريات الأخيرة





تاريخ بيراميدز والمريخ بانتيو في المباريات الأخيرة









ترتيب بيراميدز والمريخ بانتيو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027







