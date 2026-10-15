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الدوري الإيطالي
team-logoبولونيا
ريناتو دالارا
team-logoإنتر
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
بولونيا ضد إنتر
بولونيا
إنتر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا وإنتر في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

إنتر يحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بولونيا وإنتر في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 17 أكتوبر 2026، على استاد ريناتو دال آرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 7
ريناتو دالارا

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة بولونيا ضد إنتر

3-4-3
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
page.match.formation.title
إنتر crest
إنتر
إنتر
3-5-2
M. PessinaM. Pessinaنيكولو كاسالينيكولو كاساليماتيو دارميانماتيو دارميانتوربيورن ليساكر هيجيمتوربيورن ليساكر هيجيمخوان ميرانداخوان ميراندالويس فيرجسونلويس فيرجسوننادر زورتيانادر زورتياتوماسو بوبيجاتوماسو بوبيجاروبرتو بيكوليروبرتو بيكوليفيديريكو بيرنارديسكيفيديريكو بيرنارديسكينيكولو كامبياغينيكولو كامبياغيجوسيب مارتينيزجوسيب مارتينيزبنيامين بافاردبنيامين بافارديان بيسيكيان بيسيككارلوس أوجوستوكارلوس أوجوستوهاكان تشالهان أوغلوهاكان تشالهان أوغلوبيتار سوسيتشبيتار سوسيتشفيديريكو ديماركوفيديريكو ديماركوأندي ضيوفأندي ضيوفهنريك مخيتاريانهنريك مخيتاريانفرانشيسكو بيو إسبوزيتوفرانشيسكو بيو إسبوزيتوماركوس تورامماركوس تورام
إنتر crest
إنتر
إنتر
3-4-3
بولونيا

التشكيلة الأساسية

إنتر

المدرب

  • رافاييلي بالادينو
  • كريستيان كيفو


نتائج بولونيا وإنتر في المباريات الأخيرة


بولونيا

بولونيا - المستوى

أتالانتا
خ1-0
ساسوولو
ت2-2
نابولي
خ1-0
تورينو
ت1-1
ليتشي
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
إنتر

إنتر - المستوى

أودينيزي
ف5-3
روما
ت2-2
LUM
ف2-0
بارما
ف3-0
كلوب بروج
خ3-4
الهدف المسجل (المستقبل)
15/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات بولونيا وإنتر في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بولونياتعادلإنتر
2
2
1
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
3
إنتر badge
إنتر
إنتر
3
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
3
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
1
انتهت
السوبر الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
انتهت
8الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب بولونيا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
6510188+1016
ف
ت
ف
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
6510114+716
ف
ف
ت
ف
ف
3
روماروماروما
6420143+1114
ت
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
641163+313
ت
ف
ف
ف
خ
5
ميلانميلانميلان
6330115+612
ت
ف
ت
ت
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
632195+411
ت
ف
خ
ت
ف
7
كوموكوموكومو
632196+311
ت
خ
ف
ف
ف
8
نابولينابولينابولي
6312106+410
ف
ت
ف
خ
خ
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
631297+210
خ
ف
ت
ف
ف
10
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
63038809
ف
خ
خ
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
6222101008
ت
خ
ف
ت
ف
12
تورينوتورينوتورينو
621379-27
ف
ت
خ
ف
خ
13
ليتشيليتشيليتشي
6204612-66
خ
خ
ف
خ
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
612357-25
ف
ت
خ
ت
خ
15
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
6114913-44
خ
خ
خ
خ
ف
16
مونزامونزامونزا
6114915-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
18
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
6006516-110
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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