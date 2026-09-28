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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoبوروندي
team-logoالجزائر
شاهد على beIN SPORTS 2
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
الجزائر
زامبيا
بوروندي ضد الجزائر
بوروندي
الجزائر
زامبيا
بوروندي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب إنتواري في العاصمة البوروندية بوجومبورا، مواجهة بوروندي والجزائر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بحثًا عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعدما استهل مشواره في التصفيات بالفوز على زامبيا بنتيجة 3-1.

في المقابل، يسعى منتخب بوروندي إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام توجو بهدف دون رد، وحصد أول نقاطه في مشوار التصفيات.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على ملعب إنتواري.

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت مصر، الثانية ظهرا (14:00) بتوقيت الجزائر.



ما القنوات الناقلة لمباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 2

حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


التشكيلات المحتملة بوروندي ضد الجزائر

المدرب

  • P. Sangwa


نتائج بوروندي والجزائر في المباريات الأخيرة


بوروندي

بوروندي - المستوى

الجابون
خ2-0
تشاد
ف0-4
تشاد
ف4-0
المغرب
خ5-0
توجو
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5
الجزائر

الجزائر - المستوى

الأرجنتين
خ3-0
الأردن
ف1-2
النمسا
ت3-3
سويسرا
خ2-0
زامبيا
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات بوروندي والجزائر في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بورونديتعادلالجزائر
0
1
1
المباريات الودية
بوروندي badge
بوروندي
بوروندي
0
الجزائر badge
الجزائر
الجزائر
4
انتهت
المباريات الودية
الجزائر badge
الجزائر
الجزائر
1
بوروندي badge
بوروندي
بوروندي
1
انتهت
1الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/2


ترتيب بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة I

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الجزائرالجزائرالجزائر
110031+23
ف
2
توجوتوجوتوجو
110010+13
ف
3
بورونديبورونديبوروندي
100101-10
خ
4
زامبيازامبيازامبيا
100113-20
خ
الجولة القادمة


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