ما القنوات الناقلة لمباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب إنتواري في العاصمة البوروندية بوجومبورا، مواجهة بوروندي والجزائر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بحثًا عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعدما استهل مشواره في التصفيات بالفوز على زامبيا بنتيجة 3-1.

في المقابل، يسعى منتخب بوروندي إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام توجو بهدف دون رد، وحصد أول نقاطه في مشوار التصفيات.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 2026-2027؟

موعد مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على ملعب إنتواري.

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت مصر، الثانية ظهرا (14:00) بتوقيت الجزائر.





التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 09:00





ما القنوات الناقلة لمباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.





beIN SPORTS HD 2 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027









نتائج بوروندي والجزائر في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات بوروندي والجزائر في المباريات الأخيرة









ترتيب بوروندي والجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027





تصفيات كأس الأمم الأفريقية - المجموعة I المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 الجزائر الجزائر 1 1 0 0 3 1 +2 3 ف 2 توجو توجو 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 3 بوروندي بوروندي 1 0 0 1 0 1 -1 0 خ 4 زامبيا زامبيا 1 0 0 1 1 3 -2 0 خ الجولة القادمة



