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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
team-logoتونس
team-logoبوتسوانا
شاهد على beIN SPORTS 1
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
تونس ضد بوتسوانا
تونس
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
تونس
بوتسوانا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب بوتسوانا نظيره التونسي على ملعب "بوتسوانا الوطني" ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

الفريقان يريدان تحقيق أول فوز في المجموعة بعدما تعادلا في المباراة الافتتاحية لكل منهما.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

موعد مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 هو الإثنين 28 سبتمبر 2026 على ملعب "بوتسوانا الوطني".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 إلى عصام الشوالي.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

عصام الشوالي


التشكيل المتوقع لمباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


التشكيلات المحتملة تركيا ضد إيطاليا

3-4-2-1
تركيا crest
تركيا
تركيا
التشكيل
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
4-3-3
ألتاي باينديرألتاي باينديرعبد الكريم بردكجيعبد الكريم بردكجيزكي شيليكزكي شيليكميريح ديميرالميريح ديميرالإرين الماليإرين الماليأردا جولرأردا جولرصالح أوزكانصالح أوزكانإسماعيل يوكسكإسماعيل يوكسكفيردي كاديوغلوفيردي كاديوغلوكريم أكتورك أوغلوكريم أكتورك أوغلودينيز جولدينيز جولجيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيجيوفاني دي لورينزوجيوفاني دي لورينزوجيورجيو سكالفينيجيورجيو سكالفينينيكولو باريلانيكولو باريلادافيد فراتيسيدافيد فراتيسيعيسى دومبياعيسى دومبياجيانلوكا سكاماكاجيانلوكا سكاماكاجياكومو راسبادوريجياكومو راسبادوريدانيل مالدينيدانيل مالديني
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
3-4-2-1
تركيا

التشكيلة الأساسية

إيطاليا

المدرب

  • فينتشينزو مونتيلا
  • روبرتو مانشيني


نتائج بوتسوانا وتونس في المباريات الأخيرة


تركيا

تركيا - المستوى

فنزويلا
ف2-1
أستراليا
خ2-0
باراجواي
خ0-1
أمريكا
ف3-2
فرنسا
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
إيطاليا

إيطاليا - المستوى

أيرلندا الشمالية
ف2-0
البوسنة
خ1-1
لوكسمبورج
ف0-1
اليونان
ف0-1
بلجيكا
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات بوتسوانا وتونس في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

تركياتعادلإيطاليا
0
3
2
المباريات الودية
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
0
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
انتهت
المباريات الودية
تركيا badge
تركيا
تركيا
2
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
3
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
3
انتهت
المباريات الودية
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
1
تركيا badge
تركيا
تركيا
1
انتهت
المباريات الودية
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
1
تركيا badge
تركيا
تركيا
1
انتهت
4الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027


المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بلجيكابلجيكابلجيكا
110020+23
ف
2
فرنسافرنسافرنسا
110010+13
ف
3
تركياتركياتركيا
100101-10
خ
4
إيطالياإيطالياإيطاليا
100102-20
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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