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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoبلجيكا
Koning Boudewijnstadion
team-logoفرنسا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بلجيكا ضد فرنسا
بلجيكا
فرنسا
بلجيكا
فرنسا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي على ملعب "الملك بودوان" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان حسم صدارة المجموعة بعدما انتصر رفاق كيفن دي بروينه بهدفين نظيفين على إيطاليا، وفاز رفاق كيليان مبابي بهدف نظيف على تركيا.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الإثنين 28 سبتمبر 2026 على ملعب "الملك بودوان".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة بلجيكا وفرنسا في دروي الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حفيظ دراجي.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 2

حفيظ دراجي


التشكيل المتوقع لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة النرويج ضد البرتغال

4-3-3
النرويج crest
النرويج
النرويج
التشكيل
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
4-1-3-2
أوريان نيلاندأوريان نيلاندتوربيورن ليساكر هيجيمتوربيورن ليساكر هيجيمفردريك أورسنيسفردريك أورسنيسكريستوفر أييركريستوفر أييرجوليان رايرسونجوليان رايرسونباتريك بيرجباتريك بيرجساندير بيرجساندير بيرجمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردأوسكار بوبأوسكار بوبأنطونيو نوساأنطونيو نوساإرلينج هالاندإرلينج هالاندديوجو كوستاديوجو كوستانونو تافاريسنونو تافاريسريناتو فيجاريناتو فيجاروبن دياشروبن دياشجواو كانسيلوجواو كانسيلوبيدرو نيتوبيدرو نيتوفيتينيافيتينياجواو نيفيسجواو نيفيسروبن نيفيزروبن نيفيزكريستيانو رونالدوكريستيانو رونالدوجواو فيليكسجواو فيليكس
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
4-3-3
النرويج

التشكيلة الأساسية

البرتغال

المدرب

  • ستال سولباكين
  • جورج جيسوس


نتائج بلجيكا وفرنسا في المباريات الأخيرة


النرويج

النرويج - المستوى

فرنسا
خ1-4
كوت ديفوار
ف1-2
البرازيل
ف1-2
إنجلترا
خ1-2
الدنمارك
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
البرتغال

البرتغال - المستوى

أوزباكستان
ف5-0
كولومبيا
ت0-0
كرواتيا
ف2-1
إسبانيا
خ0-1
ويلز
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات بلجيكا وفرنسا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

النرويجتعادلالبرتغال
1
0
3
المباريات الودية
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
3
النرويج badge
النرويج
النرويج
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
النرويج badge
النرويج
النرويج
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
النرويج badge
النرويج
النرويج
1
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
0
انتهت
المباريات الودية
النرويج badge
النرويج
النرويج
0
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
انتهت
1الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/4


ترتيب بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الرابعة

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
النرويجالنرويجالنرويج
110032+13
ف
2
البرتغالالبرتغالالبرتغال
110010+13
ف
3
الدنماركالدنماركالدنمارك
201123-11
ت
خ
4
ويلزويلزويلز
201101-11
ت
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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