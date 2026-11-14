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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoبلجيكا
Koning Boudewijnstadion
team-logoإيطاليا
شاهد على beIN SPORTS 3
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
بلجيكا ضد إيطاليا
بلجيكا
إيطاليا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بلجيكا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الملك بودوان مواجهة قوية تجمع بين بلجيكا وإيطاليا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 15 نوفمبر 2026 على ملعب الملك بودوان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6
Koning Boudewijnstadion
المباريات التالية
بلجيكا

بلجيكا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

15 نوفمبر 2026

إيطاليا

إيطاليا

ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، على محمد علي، للتعليق على مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 3

علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

التشكيلات المحتملة بلجيكا ضد إيطاليا

4-3-3
بلجيكا crest
بلجيكا
بلجيكا
التشكيل
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
4-3-3
سيني لامينسسيني لامينستيموثي كاستانييتيموثي كاستانييماكسيم دي كويبرماكسيم دي كويبربراندون ميشيلبراندون ميشيلناثان نجويناثان نجوييوري تيليمانسيوري تيليمانسكيفين دي بروينكيفين دي بروينروميو لافياروميو لافياجيريمي دوكوجيريمي دوكوteam-logoدييجو موريراتشارلز دي كاتيلاييرتشارلز دي كاتيلاييرجيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماجيورجيو سكالفينيجيورجيو سكالفينيمايكل كايوديمايكل كايوديريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريأليساندرو باستونيأليساندرو باستونينيكولو باريلانيكولو باريلاساندرو توناليساندرو توناليدافيد فراتيسيدافيد فراتيسيسيباستيانو إسبوزيتوسيباستيانو إسبوزيتوفرانشيسكو بيو إسبوزيتوفرانشيسكو بيو إسبوزيتونيكولو كامبياغينيكولو كامبياغي
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
4-3-3
بلجيكا

التشكيلة الأساسية

إيطاليا

المدرب

  • مارك فان بوميل
  • روبرتو مانشيني

نتائج بلجيكا وإيطاليا في المباريات الأخيرة

بلجيكا

بلجيكا - المستوى

إيطاليا
ف0-2
فرنسا
خ0-1
تركيا
ف3-0
فرنسا
خ4-1
تركيا
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
إيطاليا

إيطاليا - المستوى

بلجيكا
خ0-2
تركيا
ف1-4
فرنسا
ت1-1
تركيا
ف3-1
فرنسا
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات بلجيكا وإيطاليا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

بلجيكاتعادلإيطاليا
1
1
3
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
0
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
2
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
0
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
2
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
2
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
2
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
1
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
1
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
2
انتهت
6الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إيطالياإيطالياإيطاليا
5311116+510
ف
ف
ت
ف
خ
2
فرنسافرنسافرنسا
531185+310
خ
ف
ت
ف
ف
3
بلجيكابلجيكابلجيكا
530286+29
ف
خ
ف
خ
ف
4
تركياتركياتركيا
5005313-100
خ
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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