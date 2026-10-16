هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoبرينتفورد
جي تك كوميونيتي
team-logoليفربول
شاهد على beIN SPORTS 3
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
برينتفورد ضد ليفربول
برينتفورد
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب جي تك كوميونيتي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب جي تك كوميونيتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساء (18:00) بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7
جي تك كوميونيتي


ما القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي في الدوري الإنجليزي 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 3



كيف تشاهد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة برينتفورد ضد ليفربول

4-2-3-1
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد
page.match.formation.title
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
كويمين كيليهركويمين كيليهركريستوفر أييركريستوفر أييرمالك ضيوفمالك ضيوفمايكل كايوديمايكل كايوديسيب فان دن بيرجسيب فان دن بيرجكين لويس بوتركين لويس بوترفيتالي جانيلتفيتالي جانيلتدانغو واتارادانغو واتارايغور يارموليوكيغور يارموليوكجايدون أنتونيجايدون أنتونيايجور تياجوايجور تياجوأليسون بيكرأليسون بيكرفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكرونالد أراوخورونالد أراوخوجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهميلوس كيركيزميلوس كيركيزبرادلي باركولابرادلي باركولاأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيرفلوريان فيرتزفلوريان فيرتزفيكتور مونيوزفيكتور مونيوزتري نيونيتري نيونيteam-logoL. Koumas
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
برينتفورد

التشكيلة الأساسية

ليفربول

المدرب

  • كيث أندروس
  • أندوني إيراولا


نتائج ريد بول سالزبورج وميلان في المباريات الأخيرة


برينتفورد

برينتفورد - المستوى

سندرلاند
ت1-1
بورنموث
ت2-2
REA
ف1-2
تشيلسي
ف3-0
أستون فيلا
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ليفربول

ليفربول - المستوى

فولهام
ت0-0
توتنهام
ف3-1
بورنموث
ف0-1
مان سيتي
خ0-3
LAS
ف3-6
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات برينتفورد وليفربول في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

برينتفوردتعادلليفربول
1
1
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
3
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
0
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
1
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
4
انتهت
5الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
6600165+1118
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
6501105+515
ف
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
6411185+1313
ف
ف
ف
ت
خ
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
6240126+610
ت
ف
ت
ت
ت
5
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
624085+310
ت
ف
ت
ت
ت
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
63121513+210
ف
خ
ت
خ
ف
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
623185+39
خ
ت
ف
ت
ت
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
623186+29
ت
خ
ت
ت
ف
9
ليفربولليفربولليفربول
62317709
خ
ف
ت
ف
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
6303912-39
ف
خ
ف
خ
خ
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
62221013-38
خ
ف
خ
ت
ف
12
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
6213912-37
ف
ت
خ
ف
خ
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
61329906
ت
ت
خ
ت
ف
14
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
6204511-66
ف
ف
خ
خ
خ
15
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
612358-35
خ
خ
ف
ت
ت
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
6123611-55
ت
ف
خ
ت
خ
17
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
6114612-64
خ
خ
خ
ت
ف
18
بورنموثبورنموثبورنموث
6033713-63
خ
خ
ت
ت
ت
19
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
603339-63
ت
خ
ت
ت
خ
20
فولهامفولهامفولهام
6024610-42
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط


هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل