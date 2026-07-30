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وديات الأندية
team-logoبرمنجهام سيتي
team-logoبرشلونة
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وديات الأندية
برمنجهام سيتي ضد برشلونة
برمنجهام سيتي
برشلونة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سانت أندراوس المباراة الودية التي تجمع بين برمنجهام وبرشلونة، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدرب الألماني هانزي فليك لفرض بصمته الفنية على برشلونة، عبر ترسيخ أسلوبه القائم على الضغط العالي والانتقال السريع إلى الهجوم، إلى جانب رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الجمعة 31 يوليو 2026، على استاد سانت أندراوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

وديات الأندية
برمنجهام سيتي crest
برمنجهام سيتي
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برشلونة crest
برشلونة
برشلونة

ما القنوات الناقلة لمباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنواتالشارقة الرياضية حقوق بث مباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "مرايا".

المباراةبرمنجهام - برشلونة
الموعدالجمعة 31 يوليو 2026
التوقيت21:45 السعودية، 22:45 الإمارات
القنوات الناقلةالشارقة الرياضية
 
 
التعليقموسى عيد
 
 
الملعبسانت أندراوس
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